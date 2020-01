Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim/Freiburg: Zeugenaufruf - Unbekannter belästigt 13jähriges Mädchen in Zug

Freiburg (ots)

Wie der Kriminalpolizei Freiburg mitgeteilt wurde, ereignete sich am gestrigen Donnerstagnachmittag folgender Sachverhalt: Eine 13jähriges Mädchen wurde auf der Zugfahrt von Müllheim nach Freiburg von einem Unbekannten belästigt. Der Mann hatte sie bereits kurz zuvor gegen 16:40 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof Müllheim angesprochen und versucht sie zu küssen und unsittlich zu berühren. Im Zug belästigte er die 13-Jährige weiter bis diese sich in ein anderes Abteil zu einer Mitreisenden setzte und sich dieser anvertraute. Beim Aussteigen in Freiburg war der Unbekannte nicht mehr ausfindig zu machen.

Der Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 170 cm groß, schwarze Hautfarbe, breiter Mund, platte und knollige Nase, gelbe Zähne, hagere Gestalt. Bekleidet war er mit schwarzer oder dunkelblauer Jacke mit Kapuze und schwarzem Fallkragen.

Insbesondere am Bahnhof in Müllheim dürften nach Angaben des Mädchens Passanten die Situation beobachtet haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sich unter Tel: 0761-8825777 zu melden.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Laura Riske

Telefon: 0761 882-1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell