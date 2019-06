Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Mann um Autoschlüssel und Hose gebracht

Freiburg (ots)

Ein Mann ohne Hose und Autoschlüssel hat am Freitagabend die Polizei um Hilfe gebeten. Dieser hatte sich zuvor mit einer Bekannten an einem entlegenen Ort zu einem Tete-a-Tete verabredet. Die Bekannte stellte den Kontakt zu einer weiteren Frau her und beide baten den Mann, sich seiner Hose zu entledigen, was dieser auch tat. Daraufhin sollen die Frauen mit der Hose und dem Autoschlüssel des Mannes verschwunden sein. Dieser zeigte dann bei der Polizei den Diebstahl an. Die Frauen bestritten gegenüber der Polizei, die Sachen an sich genommen zu haben. Allen Beteiligten wurde eine Bedenkzeit eingeräumt. Über die Hintergründe des Geschehens lässt sich nur spekulieren. Ein Taxi brachte den "hosenlosen" Mann heim.

