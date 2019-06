Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht - Streifvorgang auf der Strecke "Kalten Wangen" am Samstagmittag

Freiburg (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Pkws kam es am Samstagmittag, 01.06.2019, auf der Straße zwischen Klettgau-Grießen und Hohentengen. Die Polizei sucht zu diesem Verkehrsunfall Zeugen. Beide Autofahrer waren auf der Strecke am "Kalten Wangen" in gleicher Richtung unterwegs, als ein 84 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Höhe des Bergscheuerhofes zum Überholen eines Subarus ansetze. Am Ende des Überholvorgangs streiften sich die beiden Fahrzeuge, so dass ein Schaden von rund 3500 Euro entstand. Da sich die Aussagen der Fahrer zum Unfallhergang unterschieden, bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen um Zeugenhinweise (Kontakt 07751 8316-531).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell