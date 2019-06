Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfallflucht - Auto und Motorrad streifen sich im Steinatal - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Einen Streifvorgang zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer hat es am Sonntagmorgen, 02.06.2019, im Steinatal gegeben. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Das Auto fuhr weiter. Kurz vor 10:00 Uhr war es zum Unfall auf der L 159 zwischen der Abzweigung Wittlekofen und Bettmaringen gekommen. Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer war mit seiner Honda in Richtung Untermettingen unterwegs, als diesem ein blauer Kleinwagen auf seiner Seite entgegengekommen sein soll. Er wich nach rechts aus, trotzdem kam es zum Kontakt zwischen dem Außenspiegel des Pkws und dem Arm des Motorradfahrers. Dadurch verlor der Motorradfahrer die Kontrolle, kam nach links von der Straße ab und zu Fall. Der Motorradfahrer, der den Sturz nahezu unverletzt überstand, winkte noch dem langsam fahrenden Auto. Dessen Fahrer oder Fahrerin entfernte sich jedoch unerkannt. Es soll sich um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben. Entsprechende Fahrzeugteile und Lacksplitter konnten von der Polizei gesichert werden. Um sachdienliche Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531). Das Motorrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 6000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell