POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Kollision zwischen Roller und Pkw - Rollerfahrer leicht verletzt - Zeugensuche!

Eine Kollision zwischen einem Roller und einem VW hat es am Sonntag, 02.06.2019, in der Ortsdurchfahrt von WT-Tiengen gegeben, bei der der Rollerfahrer leichte Verletzungen davon trug. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte den Verletzten. Zum Unfall war es kurz nach 12:00 Uhr in der Schaffhauser Straße in Höhe eines Möbelhauses gekommen. Auf diesen Parkplatz wollte eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin nach rechts einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 75 Jahre alten Rollerfahrer, der in diesem Moment rechts am langsam werdenden VW vorbeifuhr. Dadurch stürzte der Mann auf die Straße und zog sich Schürfwunden zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Zu diesem Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen. Hinter den Unfallbeteiligten sollen sich noch weitere Fahrzeuge befunden haben. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

