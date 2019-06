Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Vorfahrtsmissachtung fordert drei Verletzte und 20000 Sachschaden - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Drei Verletzte und rund 20000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag, 01.06.2019, auf der B 34 bei Albbruck. Ein Skoda-Fahrer fuhr gegen 14:25 Uhr aus der Gewerbestraße in die bevorrechtigte Bundesstraße ein und kollidierte mit einem Dacia. Der Skoda wurde durch die Aufprallwucht von der Straße geschleudert. Der Skoda-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Seine 50 Jahre alte Beifahrerin und der 78 Jahre alte Dacia-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstanden Totalschäden. Die Feuerwehr war unterstützend im Einsatz.

