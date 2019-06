Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: "Notlandung" eines Segelfliegers

Freiburg (ots)

Ein abgestürztes Segelflugzeug wurde der Polizei am Samstagmittag, 01.06.2019, gegen 13:30 Uhr, in Dogern gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte der Pilot eine Außenlandung auf einem Acker bei Dogern gemacht, da er aufgrund mangelnder Thermik seinen Flug in Richtung Schwarzwald nicht fortsetzten konnte. Am Segelflieger entstand marginaler Sachschaden.

