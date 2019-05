Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand bei der alten Feuerwache - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bei einem Brand bei der Alten Feuerwache, neben dem Burghof Lörrach, wurde ein angebautes Nebengebäude erheblich beschädigt. Der Brand war am Dienstag gegen 18.45 Uhr gemeldet worden, worauf ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei zum Brandort anrückten. Der Anbau, welcher als Lagerraum genutzt wurde, war hierbei bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die angebauten und nebenstehenden Gebäude verhindern. Am Anbau selbst entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Personen kamen nicht zu schaden. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei hat hierbei einen Hinweis erhalten, wonach ein Mann am Dienstagnachmittag im Bereich abgestellter Mülltonnen einen Einweggrill benutzt haben soll. Ein Zusammenhang mit dem Brand wird geprüft. Hierzu bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, um Hinweise zu dem bislang Unbekannten. Die Feuerwehr war mit etwa 50, der Rettungsdienst mit sechs Einsatzkräften am Brandort.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell