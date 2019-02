Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Bei Kollision leicht verletzt

Vreden (ots)

Auf der Kreuzung zweier Wirtschaftswege ist am Mittwoch eine Autofahrerin in Vreden mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.05 in der Bauerschaft Köckelwick: Eine 25-jährige Vredenerin fuhr in die Kreuzung ein, als sich von rechts ein 43-jähriger Vredener mit seinem Rad näherte. Er erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

