POL-FR: Malterdingen: Gullydeckel entfernt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummern 73 und 75, zwei Gullydeckel herausgehoben und in den angrenzenden Dorfbach geworfen. Glücklicherweise wurde kein Fahrzeugführer geschädigt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

