Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Neuenburg am Rhein: Polizei stoppt Raser

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.04.2019, schenkten Beamte der Verkehrspolizei Freiburg morgens um 09:40 Uhr auf der A5 zwischen der Autobahnausfahrt Efringen-Kirchen und der Autobahnausfahrt Neuenburg einem Raser ihre besondere Aufmerksamkeit. Der BMW-Fahrer brauste in Richtung Freiburg und wurde mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h gemessen. Außerdem hatte der 26-jährige Schweizer kein Frontkennzeichen angebracht. An der Autobahnauffahrt Freiburg-Mitte konnte der Fahrer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Er bezahlte vor Ort ein Bußgeld im höheren dreistelligen Bereich. Außerdem erwartet ihn ein Fahrverbot.

kj/ml

