POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstag, 23.04.2019, wurde der Polizei gegen 23:50 Uhr durch eine Anwohnerin mitgeteilt, dass es in einer Wohnung in der Freiburger Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung eines Mannes mit seiner Partnerin gekommen sei und dieser nun zu Fuß mit einem Vogelkäfig in Richtung Innenstadt unterwegs wäre. Kräfte des Polizeireviers Freiburg-Nord konnten den Mann kurz darauf in der Merianstraße feststellen. Dieser hatte den Vogelkäfig mit Hilfe von Zeitungen zwischenzeitlich angezündet, wodurch auch ein dortiger Baum in Brand geriet. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 29-Jährige heftigen Widerstand, wodurch er eine Polizeibeamtin im Gesicht verletzte. Diese musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er zur weiteren Abklärung in das Zentrum für Psychiatrie gebracht wurde.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

