Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Drei leicht Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Freiburg (ots)

Zu einer Vorfahrtsverletzung kam es am Dienstag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Karl-Fürstenberg- und Josefstraße. Eine Seat-Fahrerin wollte auf die Karl-Fürstenberg-Straße einfahren und übersah hierbei eine Opel-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf einen Honda geschoben, der in der Josefstraße wartete. Bei dem Unfall wurden die zwei Fahrerinnen und der Fahrer des Hondas leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Seat und der Opel mussten abgeschleppt werden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell