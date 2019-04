POL-FR: Lörrach: Küchenmöbel verbrannt - Anzeige

Polizeipräsidium Freiburg

Am Ostermontag nutzte eine größere Personengruppe das schöne Wetter für einen Grillausflug in den Lörracher Grüttpark. Um das Schöne mit dem Notwendigen zu verbinden entschloss man sich, alte nicht mehr gebrauchte Küchenelemente während des Grillens zu entsorgen und sie in einer Feuerstelle zu verbrennen. Da die Elemente jedoch aus behandeltem Holz bestanden, wurde das weitere Verbrennen untersagt und der Verantwortliche wegen der illegelen Müllentsorgung angezeigt.

