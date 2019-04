Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zeugensuche nach Beleidigung

Freiburg (ots)

Am Dienstag gegen 22.15 Uhr soll es in der Hebelstraße in Grenzach zu einer Beleidigung einer Autofahrerin gekommen sein. Diese fuhr mit ihrem Fahrzeug von der Hebelstraße in die Winkelmatten, wo ihr ein Mann zunächst gegen die Fahrerscheibe schlug und gestikulierte. Die Frau hielt daraufhin an, woraufhin der Mann die Frau beleidigt haben soll. Der Mann soll 40-50 Jahre alt gewesen sein, stämmige Figur, kurze helle, eventuell rötliche Haare. Er führte einen größeren Hund mit dunklem, braunem Fell bei sich. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/98900, sucht Zeugen.

