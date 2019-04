Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: 9-jähriges Mädchen durch einen Pferdetritt schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit einer schweren Kopfverletzung und einer Handverletzung kam am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr ein 9 Jahre altes Mädchen nach Freiburg in die Uniklinik. Die Verletzungen wurden durch einen Pferdetritt verursacht. Nach der Erstversorgung durch den Malteser Hilfsdienst wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen. Lebensgefahr bestand nach derzeitigem Kenntnisstand keine.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell