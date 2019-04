Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kaminbauer stürzt vom Dach eines Hauses - Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Ein Kaminbauer ist am Donnerstabend in Lörrach vom Dach eines Hauses gefallen. Der 76-jährige führte gegen 18:00 Uhr Sanierungsarbeiten am Dach aus, als er vermutlich aufgrund eines teilweise gelösten Arbeitssteges abstürzte. Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Basel verlegt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht Lebensgefahr.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell