POL-FR: Weil am Rhein: Dreister Dieb klaut Handy aus der Jackentasche und wird dabei erwischt - Polizei sucht weitere Zeugen!

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Freitagabend um kurz vor 20.00 Uhr am Lotteriestand im Rhein-Center. Von hinten wurde ein 47 Jahre alter Mann am Stand von einem 16-jährigen angerempelt. Der Jugendliche zog hierbei das Smartphone des 47-jährigen aus der Jackentasche und versuchte sich unauffällig zu entfernen. Den Diebstahl konnte ein Zeuge beobachten und gab dem geschädigten Mann Bescheid. Dieser stellte den jungen Mann und forderte sein Handy zurück. Er gab es dem Besitzer zurück und wollte sich erneut entfernen, was der 47-jährige verhinderte, in dem er ihn an der Kleidung fest hielt. Er wehrte sich und versuchte auf den Mann einzuschlagen. Schlussendlich konnte er festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Diese sucht nun weitere Zeugen, die das Handgemenge gesehen haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei (07621/1760) in Verbindung zu setzen.

