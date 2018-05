POL-OL: +++ Falsche Microsoft-Mitarbeiter sind auf Onlinebanking- und Kreditkartendaten aus +++

Oldenburg (ots) - Bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland sind in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Anzeigen nach Betrugsversuchen durch falsche Microsoft-Mitarbeiter eingegangen. Die "Masche" der Täter ist ein im gesamten Bundesgebiet auftretendes Deliktsphänomen: Sie melden sich telefonisch bei den Geschädigten und geben vor, Mitarbeiter der Firma "Microsoft" zu sein. Häufig in englischer Sprache werden die Angerufenen dann durch geschickte und hartnäckige Gesprächsführung dazu gebracht, auf ihren Computern Fernwartungsprogramme oder Spionagesoftware zu installieren. Dabei erklären die Täter am Telefon, dass der Computer der Geschädigten durch abgelaufene Lizenzen oder Sicherheitslücken bedroht sei. Gegen die Zahlung eines Geldbetrages sei es dann möglich, die angeblichen Computerprobleme beseitigen zu lassen.

Ziel der Täter ist es schließlich, über die zuvor installierte Software an Kreditkarten-, Kontodaten oder auch Gutscheincodes zu gelangen.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, den Forderungen der Täter am Telefon Folge zu leisten. Stattdessen sollte das Gespräch umgehend beendet und eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Weitere Hinweise finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/gefaelschter-microsoftsupport-ruft-an.html?no_cache=1&sword_list%5B0%5D=anrufe

