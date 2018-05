POL-OL: ++Carportbrand in Edewecht-Süddorf++

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, dem 03. Mai 2018 kam es gegen kurz vor 17 Uhr in 26188 Edewecht (OT: Süddorf), Stettiner Weg zum Brand eines Carports. Nachdem zunächst ein Nachbar aufsteigenden Rauch bemerkt hatte, entdeckte dieser kurz darauf, dass ein hölzerner Carport in Flammen stand. In diesem Caport parkte noch der PKW der 74 und 77 Jahre alten Anwohner, die gegenwärtig nicht zu Hause waren. Die Freiwilligen Feuerwehren Edewecht, Husbäke und Scheps rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und löschten den Brand ab. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte so verhindert werden. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen, der Sachschaden wird auf ca. 25000 geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

