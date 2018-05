POL-OL: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Oldenburg (ots) - Am Mittwoch ist es gg. 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrschulwagen und einem weiteren Pkw gekommen. Der 61jährige Fahrer eines Hyundai befuhr die Straße Am Kahlen in Westerstede und wollte geradeaus weiterfahren in die Haarfurther Straße. Dabei mißachtete er das dort aufgestellte Stoppschild und kollidierte auf der vorfahrtsberechtigten Straße Am Paradies mit einem Fahrschulwagen. Die 17jährige Fahrschülerin, die gerade ihre zweite Fahrstunde hatte und auch ihr Fahrlehrer konnten den Unfall nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer wurden zur weiteren Beobachtung zunächt mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik gebracht. An den beiden Pkw entstand jeweils Totalschaden, der Gesamtschaden dürfte bei etwa 25.000,--Euro liegen.

