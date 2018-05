POL-OL: +++ 19-Jähriger wird Opfer eines versuchten Raubes +++

Oldenburg (ots) - Ein versuchter Raubüberfall wurde in der Nacht auf Dienstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Gegen 3.30 Uhr meldete sich ein 19-Jähriger aus Hatten über Notruf und teilte mit, dass er auf dem rechten Gehweg der Hundsmühler Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen sei. In Höhe einer Tankstelle habe er plötzlich gehört, wie jemand hinter ihm "Geld her" rief. Nachdem sich der 19-Jährige umdrehte und die Forderung ablehnte, zog der Unbekannte ein Messer aus der Tasche und bedrohte das Opfer damit. Zwei Autofahrer, die sich auf dem gegenüberliegenden Gelände der Tankstelle aufhielten, bekamen den Überfall mit. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Es soll sich bei dem Täter um einen etwa 170cm großen und sehr schlanken Mann gehandelt haben. Er trog eine schwarze Hose, eine schwarze Bomberjacke sowie eine schwarze Sonnenbrille. Um den Hals habe der Mann einen weißen Schal getragen. Weiterhin habe er sehr kurz rasierte Haare oder eine Glatze getragen und deutsch mit Akzent gesprochen. Bei dem Messer soll es sich um ein Klappmesser mit weißem Griff gehandelt haben. Zeugenhinweise können bei der Polizei unter Telefon 790-4115 eingereicht werden. (499015)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell