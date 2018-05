POL-OL: ++ Unbekannter Täter zündet eine Vielzahl von Fahrrädern an ++

Oldenburg (ots) - Mit einer ganzen Serie von Fahrrdbränden beschäftigt sich zurzeit die Polizei in Westerstede. Ein bislang unbekannter Täter hat seit Ende März 2018 mindestens 10 Fahrräder in der Stadtgemeinde Westerstede in Brand gesetzt. Die Fahrräder waren überwiegend an Bushaltehäuschen abgestellt. Allein in der Nacht zum 29.04.2018 nahm die Westersteder Polizei vier Sachbeschädigungen durch Feuer an Fahrrädern auf:

- 01:03 Uhr an der Langebrügger Straße - 01:48 Uhr am Freibad in Hengstforde - 03:04 Uhr am Pendlerparkplatz Ammerlandallee - 03:21 Uhr an der "Rotbuche" Oldenburger Straße

Dazu kommen noch zwei weitere Fahrradbrände am vergangenen Wochenende, deren Tatzeit nicht exakt feststeht. Die Fahrräder standen an der Brakenhoffschule und wiederum an der Langebrügger Straße. Auch die Inbrandsetzung eines Fahrrades in Uplengen, Großsander Straße/Meinersfehner Straße vom 28.04.2018, gg. 23:00 Uhr, dürfte mit der Brandserie im Zusammenhang stehen. Hier hatten Zeugen einen verdächtigen Mann an der Bushaltestelle beobachtet, der mit einem PKW wegfuhr. Leider konnten die Zeugen aufgrund der Dunkelheit keine näheren Angaben zur Person und zum PKW machen. Hintergründe zum Tatmotiv sind unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Sachbeschädigungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede (04488/833-115) in Verbindung zu setzen.

