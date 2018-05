POL-E: Essen: Unbekannter Dieb steckt Spiegelreflexkamera ein und flüchtet - Fotofahndung - Zeugen gesucht

2 weitere Medieninhalte

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Ein Dieb steckte am Mittwochnachmittag, den 2. März 2018 gegen 14:45 Uhr, eine hochwertige Spiegelreflexkamera ein und verließ unerkannt ein Geschäft an dem Kaiser-Otto-Platz in Steele. Der Mann nahm die Kamera aus der Auslage, entfernte sie aus der Sicherungsspinne und der Verpackung und verstaute sie in seiner Jackentasche. Eine Überwachungskamera zeichnete Bilder des mutmaßlichen Diebes auf. Mit den Fotos sucht nun der Ermittler des Kriminalkommissariats 33 den Tatverdächtigen. Wer kennt den Mann auf dem Foto? Wer kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

