POL-FR: Weil am Rhein: Spritztour mit Gabelstapler

Mit einem Gabelstapler hat sich in der Nacht zum Mittwoch ein alkoholisierter Mann in Weil am Rhein auf Spritztour begeben. Den Gabelstapler hatte der 20-jährige zuvor vom Hofplatz eines Getränkehändlers "ausgeliehen", bis er gegen 02:30 Uhr im Oberbaselweg mit dem Gefährt strandete. Dort ging der Gabelstapler aus. Die vergeblichen Startversuche blieben nicht ungehört und die Polizei wurde verständigt. Eine Streife traf auf den deutlich alkoholisierten vermeintlichen Fahrer, welcher auch einräumte, eine Spritztour gemacht zu haben. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von gut 1,7 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Einen Führerschein hatte der Mann nicht mehr. Der Gabelstapler wurde vom Eigentümer geholt. Diesbezüglich wird gegen den Mann wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kfz ermittelt.

