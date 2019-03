Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Autofahrer übersieht Pedelec

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am frühen Montag verletzte sich die Fahrerin eines Elektrofahrrades bei einem Unfall im Lilienweg. Der Fahrer eines Kastenwagens fuhr vom Fahrbahnrand an, weshalb die vorbeifahrende Radfahrerin ausweichen musste und in der Folge stürzte. Hierdurch zog sie sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu.

In solchen Fällen muss von der Polizei gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden. Der Polizei fällt immer wieder auf, dass die Geschwindigkeit von Radfahrern mit elektrischem Antrieb falsch eingeschätzt wird und es deshalb zu Unfällen kommt.

