Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer und Motorradfahrer stoßen zusammen - beide Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Einen Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Kradfahrer hat es am Montag in Lörrach gegeben. Gegen 12:50 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Mountainbike bei Rot über die Fußgängerampel bei der Gewerbeschule gefahren. Er kollidierte mit einem 18-jährigen, auf der Gretherstraße stadtauswärts fahrenden, Motorradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich am Knie. Ebenso zog sich der Radler leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung war an der Unfallstelle nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 2000 Euro.

