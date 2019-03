Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 11.15 Uhr in der Hammerstraße. Diese befuhr von der Basler Straße her kommend eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Astra, als ihr in der Einbahnstraße ein Mercedes entgegen kam und dieser sie an der linken, vorderen Fahrzeugseite streifte. Der Mercedes-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und kam zur Fahrertür der 48-jährigen. In einem aggressiven Ton machte er ihr klar, dass sie auf die Seite fahren solle. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden von rund 800 Euro am Auto der Frau zu kümmern. Am Mercedes des Mannes entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell