Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren und abgehauen

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank in der Bahnhofstraße. Hier parkte ein 21 Jahre alter Mann seinen Mercedes, um kurz in die Bank zu gehen. Während dieser Zeit fuhr ihm beim Rückwärtsausparken ein Volvo hinten links ans Auto und entfernte sich, ohne nach einem entstandenen Schaden zu schauen. Pech war nur, dass in dem Mercedes der Bruder des Autobesitzers saß und sich das Nummernschild merkte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Den 82 Jahre alten Unfallverursacher erwartet eine Anzeige.

