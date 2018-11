POL-E: Essen: Autofahrer fährt Mann nach Streitigkeit an - Kriminalpolizei ermittelt - 1. Folgemeldung - Einsatz von Spezialeinheiten bei Durchsuchungsmaßnahmen

Essen (ots) - 45457 E-Dellwig: Am Freitag, 12. Oktober gegen 10 Uhr, meldeten Anwohner der Zugstraße lautstarke Streitigkeiten, die kurz darauf in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Während mehrere Streifenwagen in den Bereich eilten teilten die Anwohner mit, dass plötzlich ein PKW-Fahrer einen der Männer angefahren haben soll. Vor Ort konnte eine Person festgenommen werden. Ein Mercedes, in dem sich eine Schusswaffe und eine Stichwaffe befunden haben, wurde damals sichergestellt. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4086275). Nach intensiven Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen drei Essener (29, 52 und 48 Jahre alt). Heute Morgen gegen 6 Uhr unterstützten Spezialeinsatzkräfte Durchsuchungsmaßnehmen an dem Söllockweg in Essen Dellwig. Dort sollte sich eine tatverdächtige Person aufhalten. Diese konnte nicht angetroffen werden. Die Maßnahmen vor Ort sind noch nicht abgeschlossen. An einem weiteren Durchsuchungsobjekt in Essen Dellwig konnte der 52-jährige Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell