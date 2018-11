POL-ME: Aktionswoche endet - Taschendiebstahl droht weiterhin! - Kreis Mettmann - 1811073

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am heutigen Tag (Dienstag, 13. November 2018) endet die landesweite Aktionswoche "Augen auf - Tasche zu!" der Polizei NRW gegen Taschendiebstahl, an der sich auch die Polizei im Kreis Mettmann intensiv beteiligt hat. Doch mit Ende der Aktionswoche endet natürlich nicht die ständige Gefahr vor Taschendiebstahl. Ganz im Gegenteil - denn Taschendiebe haben immer Saison. Sie schlagen insbesondere auf Wochen-, Trödel- und Weihnachtsmärkten, bei Großveranstaltungen aller Art, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufsgeschäften und gut besuchten Innenstädten zu. Mit unterschiedlichen Tricks oder im Gedränge nutzen sie die Ablenkung ihrer Opfer, um unbemerkt in Jacken- oder Handtaschen zu greifen. Über entsprechende Fälle haben wir im Verlauf der Aktionswoche wiederholt berichtet.

Die Summe des finanziellen Schadens durch Taschendiebstähle lässt sich nicht beziffern, zumal oft Anschlusstaten - zum Beispiel durch den Einsatz von erbeuteten Debit-Karten - zusätzliche Verluste bedeuten. Doch alleine der Aufwand und die Kosten zur Wiederbeschaffung gestohlener Dokumente sind erheblich. Derzeit muss ein Diebstahlsopfer schon mit rund 80,- Euro alleine für die Neubeschaffung / Ausstellung von Personalausweis, Führerschein und Fahrzeugschein rechnen. Ein Reisepass schlägt sogar mit fast 60,- Euro zu Buche. Kreditkarten und Fahrausweise des öffentlichen Personennahverkehrs sind ebenfalls mit Gebühren belegt. Und selbst wenn die Neubeschaffung von Versichertenkarten, Mitglieds-, Vereins-, Schüler- oder Studentenausweisen oftmals keine Gebühren kosten, sind der erforderliche Aufwand und Laufwege oft eine ganz erhebliche Zusatzbelastung. Wesentlich schlimmer wiegt für die Mehrzahl der Diebstahls-Opfer dann auch noch der Verlust von Andenken, wie zum Beispiel von Familienfotos oder Glücksbringern.

Tipps der Polizei:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geld, Kredit- und Debit-Karten, Ausweise und persönliche Papiere sowie andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen.

- Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

- Achten Sie in einem Menschen-Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Polizei im Kreis Mettmann ( https://mettmann.polizei.nrw ) und im Faltblatt "Schlauer gegen Klauer" ( www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/23-schlauer-gegen-klauer ).

Seien Sie aufmerksam! Schützen Sie sich und Ihre Wertsachen. Schlagen Sie Alarm, wenn Sie Taschendiebe bei der Arbeit beobachten und verständigen Sie umgehende die Polizei (Notruf 110). Bewahren Sie sich vor möglicherweise erheblichem Schaden, indem Sie Ihre PIN getrennt von Ihrer Bankkarte aufbewahren, am besten "im Kopf".

