POL-ME: Feuer in Shisha-Bar war Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 1811072

Mettmann (ots) - Heute Nacht (13. November 2018) hat die Feuerwehr in Ratingen den Brand einer Shisha-Bar an der Straße "Am Alten Steinhaus" gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei haben inzwischen ergeben, dass es sich bei der Ursache für das Feuer um Brandstiftung handelte.

Aufgrund von Aufzeichnungen der Videoüberwachungskamera ist ersichtlich, dass sich um 4 Uhr nachts ein Mann über die Terrasse der Shisha-Bar näherte. Mit einem Stein schlug er eine Fensterscheibe ein. Daraufhin setzte er eine dahinterliegende Sitzgarnitur in Brand und ergriff die Flucht. In der Shisha-Bar griff das Feuer von der Sitzgarnitur auf einen Tisch über. Durch das Feuer und den Rauch entstand dabei ein Schaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sicherte die Videoaufnahmen sowie weitere Spuren am Tatort. Der Mann trug eine Jacke, die eine mit Fell besetzte Kapuze hatte. Die Kapuze hatte er so über den Kopf gezogen, dass eine genauere Beschreibung des Täters derzeit noch nicht möglich ist. Daher erhofft sich die Polizei durch Zeugen neue Hinweise.

Diese nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

