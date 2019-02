Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Bad Säckingen: Brand in einem Hotel - Evakuierung abgeschlossen -Feuer gelöscht" - keine Verletzten - Hotel vorerst nicht bewohnbar

Freiburg (ots)

Ein Rauchmelder löste kurz vor 06:30 Uhr im Hotel aus. Leichter Rauch war wahrnehmbar, allerdings die Ursache nicht sofort erkennbar. Eine Angestellte holte sofort Hilfe beim nahegelegenen Polizeirevier. Während ein Beamter die Übernachtungsgäste weckte und evakuierte, machte sich ein Zweiter auf die Suche nach der Ursache und wurde in der Lobby fündig. Dort brannte der Boden unterhalb der Steckdosen. Diese Brandnester konnten noch bekämpft werden, allerdings war schnell klar, dass das Feuer im kompletten Kabelschacht wütete. Letztlich konnte die angerückte Feuerwehr einen Gebäudebrand verhindern. Jedoch ist das Hotel bis auf weiteres wegen der Verrußung nicht bewohnbar. Vom Rettungsdienst wurden die elf Gäste und Angestellten untersucht, die sich zur Brandausbruchszeit im Hotel aufgehalten hatten. Bis auf leichte Reizungen der Atemwege waren keine besorgniserregenden Diagnosen zu verzeichnen, keiner der Untersuchten musste ins Krankenhaus. Die bisherigen Ermittlungen sprechen für eine technische Ursache, die zum Brand führte. Brandausbruchstelle war die Stromverteilung im Kellergeschoss des Hotels. Vor dort aus breitete sich das Feuer im Kabelschacht aus. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Feuerwehren aus Bad Säckingen und Wehr waren mit insgesamt 12 Fahrzeugen im Einsatz. Mit der gleichen Anzahl von Einsatzwagen war ebenso der Rettungsdienst vor Ort.

Erstmeldung:

Zu einem Brand in einem Hotel in Bad Säckingen kam es am Montagmorgen. Gegen 06:30 Uhr wurde bemerkt, dass es in einem Kabelschacht brannte. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde der Gebäudekomplex evakuiert. Aktuell befinden sich keine Personen mehr darin. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den Rettungsdienst werden mehrere Personen derzeit wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch betreut. Es wird nachberichtet.

