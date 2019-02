Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Versuchter Wohnungseinbruch - Rollladen hochgeschoben

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter versucht, in eine Wohnung in Wehr in der Hebelstraße einzubrechen. Ein Geräusch gegen 01:45 Uhr riss den Eigentümer aus dem Schlaf. Als dieser nachsah, stellte er fest, dass ein Rollladen an einer Balkontüre hochgeschoben war. Vermutlich dürfte der Einbrecher über einen Betonpfosten des Gartenzauns auf den Balkon gelangt sein. Der Rollladen wurde beim Einbruchsversuch leicht beschädigt. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07741 8316-0).

