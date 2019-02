Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 518

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag stießen auf der B 518 zwischen Wehr und Öflingen zwei Autos zusammen. Ein Mann und eine Frau, die die Fahrzeuge steuerten, wurden leicht verletzt. Zum Unfall war es gegen 14:00 Uhr gekommen, als ein 51 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Höhe "Hemmet" nach links in die Öflinger Straße abbog. Dabei übersah er den Toyota einer 53-jährigen Frau, die entgegen kam. Beide Autos stießen heftig zusammen und drehten sich. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren ein Fall für den Abschleppdienst. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 12500 Euro liegen. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

