POL-FR: Bad Säckingen: Junger Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen BMW und schleudert in entgegenkommenden VW - VW-Fahrerin leicht verletzt - Zeugensuche!

Ein junger Mann hat am Sonntagmittag in Bad Säckingen die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit einem entgegenkommenden VW zusammengestoßen. Dessen Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Gegen 15:45 Uhr soll der 18-jährige BMW-Fahrer am Bahnübergang in der Bergseestraße mit quietschenden Reifen losgefahren sein, als sich die Schranken öffneten. In der Folge verlor er beim Rechtsabbiegen in die Güterstraße die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in den entgegenkommenden VW einer 45-jährigen Frau, die gerade aus einer Parkbucht auf die Straße eingefahren war. Der BMW landete nach dem Zusammenstoß mit dem VW neben der Straße in einer Hecke. Die VW-Fahrerin kam mit dem Roten Kreuz in ein Krankenhaus. Neben dem Personenschaden verursachte der Fahranfänger Sachschaden an den Autos in Höhe von rund 22000 Euro. Bereits als der BMW-Fahrer vor der Schranke wartete, soll er sich auffällig verhalten haben. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere zum Verhalten des BMW-Fahrers Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden. Der Führerschein des Fahranfängers wurde einbehalten.

