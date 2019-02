Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Vorfahrtsmissachtung - drei Leichtverletzte, zwei Mal Totalschaden

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Samstag hat in Hohentengen drei Leichtverletzte gefordert. Gegen 12:15 Uhr bog eine 51 Jahre alte Fiat-Fahrerin aus der Weiherstraße in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden VWs. Im Einmündungsbereich krachten die Autos ineinander. Die Fiat-Fahrerin, ihr mitfahrender 16 Jahre alter Sohn und der 79 Jahre alte VW-Fahrer verletzten sich dabei leicht. Alle drei kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Autos wurden bei dem Unfall total beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 16500 Euro.

