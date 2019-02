Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Fasnetsumzug

Merdingen - Insgesamt zufrieden ist die Polizei in Breisach mit dem Verlauf des diesjährigen Fasnachtsumzuges in Merdingen. Bei herrlichem Wetter, strömten tausende Menschen in die Gassen Merdingens um den Umzug zu genießen. Zum weitestgehend friedlichen Verlauf trug offensichtlich auch die in diesem Jahr erstmalig von der Gemeinde Merdingen erlassene und von den Veranstaltern mitgetragene Allgemeinverfügung über das Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasflaschen sowie von alkoholischen Getränken bei. Trotzdem mussten noch acht zum Teil unter 18jährige Narren aufgrund zu starker Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden. Diese konnten aber allesamt in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden, was ihnen einen Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle ersparte. Der im Vergleich zum Vorjahr aufgestockte Kräfteansatz der Polizei zeigte ebenfalls Wirkung, sodass bis auf zwei Körperverletzungsdelikte und einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw bislang keine weiteren Straftaten zu verzeichnen waren. Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Polizei, der Gemeinde Merdingen der Freiwilligen Feuerwehr und den örtlichen Veranstaltern und Vereinen funktionierte auch in diesem Jahr wieder reibungslos.

