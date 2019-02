Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Audi kracht in Gebäudewand - wer hat Unfall beobachtet?

Freiburg (ots)

In die Wand eines Industriegebäudes in Wutöschingen-Horheim ist am Sonntag ein Audi gekracht. Wie das genau dazu kam, ist noch unklar. Gegen 17:15 Uhr wurde der Unfall gemeldet. Ein Audi war in die Hallenwand eines Gebäudes in der Industriestraße geprallt. Am Auto und am Gebäude entstand ein Sachschaden von mindestens 10000 Euro. Der Fahrzeughalter gab gegenüber der Polizei an, erst zu seinem Wagen gekommen zu sein, als der Unfall schon passiert war. Wer gefahren war, konnte er nicht sagen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Wer den Unfallhergang beobachtet hat und/oder Angaben zum Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

