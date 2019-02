Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Rollerfahrer übersteht Unfall mit Klein-Lkw unverletzt

Freiburg (ots)

Unverletzt hat ein Rollerfahrer einen Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw am Samstagmittag in Birkendorf überstanden. Zum Verkehrsunfall war es gegen 16:25 Uhr in der Schwarzwaldstraße gekommen, als der 27 Jahre alte Rollerfahrer am Ortsausgang nach links in die Straße "Zum Birkle" abbog und in diesem Moment vom Klein-Lkw überholt wurde. Der Ford-Lkw streifte den Roller mit seiner vorderen rechten Ecke, so dass der Rollerfahrer stürzte. Der 22 Jahre alte Ford-Fahrer wich noch nach links aus, um eine drohende Kollision zu vermeiden. Dabei geriet er von der Straße ab und beschädigte ein Schild. Der verständigte Rettungsdienst wurde nicht benötigt, der Rollerfahrer blieb unversehrt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Auf ca. 4000 Euro dürfte sich die Gesamtschadenshöhe belaufen.

