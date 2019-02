Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Dieseldiebstahl - Tank an Sattelzugmaschine aufgebrochen

Freiburg (ots)

Ca. 300 Liter Diesel haben über das Wochenende Unbekannte aus dem Tank einer geparkten Sattelzugmaschine in WT-Tiengen gestohlen. Diese war von Freitag bis Sonntagabend auf einem Parkplatz an der Von-Opel-Straße im Kaitle abgestellt. Als der Fahrer am Sonntagabend starten wollte, bemerkte er, dass der Tankdeckel und Diesel aus dem Tank fehlte. Der Spedition entstand ein Schaden von gut 350 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt (Kontakt 07751 8316-531).

