Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Vereinsheim - zwei Flaschen Bier gestohlen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Wehr eingebrochen und nahmen aus dem Kühlschrank zwei Flaschen Bier mit. Mit einem Stein schlugen der oder die Täter ein Fenster ein, entriegelten dieses und stiegen so in die Räumlichkeiten in der Frankenmatt ein. Zwei gekühlte Flaschen Bier waren das Begehren, welche aus dem Kühlschrank fehlten. Anderes blieb unberührt. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8087-0) ermittelt.

