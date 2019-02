Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter streift zwei geparkte Autos - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstagmittag in Bad Säckingen zwei geparkte Autos gestreift und die Außenspiegel an diesen abgerissen. Anschließend flüchtete dieser. Zwischen 11:30 Uhr und 12:40 Uhr wurden die beiden abgestellten Autos, ein Seat Leon und ein Audi A4, in der Hauensteinstraße beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte in Richtung Rheinuferweg unterwegs gewesen sein, als er die am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge touchierte. Jeweils die Außenspiegel gingen dabei zu Bruch. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

