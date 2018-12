POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unsachgemäßer Sperrmüll sorgt für größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Karlsruhe (ots) - Fälschlicherweise im Sperrmüll entsorgte, leicht radioaktive Prüfstrahler haben am Montagnachmittag im Karlsruher Rheinhafen einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Bei Routinekontrollen auf radioaktive Stoffe wurden gegen 14:30 Uhr bei einem Fahrzeug in einem Entsorgungsbetrieb in der Hochbahnstraße leicht erhöhte Werte festgestellt. Daraufhin wurde der Bereich großräumig abgesperrt und das Fahrzeug von der Feuerwehr auf die Quelle der radioaktiven Strahlung untersucht. Letztlich konnten in dem Sperrmülltransporter mehrere Prüfstrahler aufgefunden werden, die für die radioaktive Strahlung verantwortlich waren. Offenbar wurden diese kurz zuvor fälschlicherweise im Sperrmüll entsorgt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr platzierten die Prüfstrahler anschließend in einem hierfür geeigneten Behältnis. Die Strahler werden nun durch das zuständige Regierungspräsidium der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Durch die leichte Strahlung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Woher die Prüfstrahler stammen und wer sie auf den Sperrmüll entsorgt hat, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

