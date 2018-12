POL-KA: (PF) - Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Pforzheim

Pforzheim (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 02:40 Uhr, kam es in der Pforzheimer Innenstadt zu einem Raubdelikt durch vier Täter, bei dem drei Geschädigte leicht verletzt wurden.

Die drei mutmaßlichen Geschädigten im Alter von 16 bis 24 Jahren gaben an, am Sonntagmorgen in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße auf vier Männer getroffen zu sein, durch die sie zunächst provoziert und beschimpft wurden. Im weiteren Verlauf soll ein 16-jähriger Geschädigter von einem Angreifer zu Boden geschlagen und seiner Umhängetasche beraubt worden sein. Ein weiterer 19-jähriger Geschädigter soll ebenfalls zu Boden gebracht worden sein, konnte seine Umhängetasche jedoch gegenüber einem weiteren Angreifer behaupten. Auch ein 24-jähriger Geschädigter soll von den Angreifern überwältigt worden sein, konnte aber die Wegnahme seiner Armbanduhr verhindern. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife konnte zwei der Tatverdächtigen im Alter von 23 und 26 Jahren in unmittelbarer Nähe festnehmen. Bei ihnen konnte mutmaßliches Raubgut festgestellt werden. Zwei weiteren mutmaßlichen Tätern gelang es schon, vor Erscheinen der Beamten zu flüchten. Zeugen, die Angaben zu dem oben geschilderten Sachverhalt, insbesondere zu den zwei flüchtigen Tätern machen können, bittet die Kriminalpolizei sich unter der 0721 666-5555 zu melden.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: sebastian.kreuter@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell