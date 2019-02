Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Audi bei Unfall beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag gegen 12 Uhr wurde ein roter Audi auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Kanderweg angefahren. Der Audi stand auf einem Parkplatz und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren, rechten Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, entgegen.

