Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen)

Denzlingen: Fahrradeigentümer gesucht

Spät in der Nacht auf Sonntag stoppte die Polizei einen Fahrradfahrer, der mit einem Damenrad auf der Bundesstraße in Richtung Freiburg unterwegs war. Der junge Mann, der in Freiburg wohnt und alkoholisiert war, steht nach ersten Recherchen der Polizei im Verdacht, das weiße Damenrad der Marke Pegasus im Großraum Denzlingen entwendet zu haben. Bislang liegt der Polizei hierüber jedoch keine Verlust- oder Diebstahlsanzeige vor, weshalb sie die Eigentümerin des Fahrrades um eine Anzeige bei der Polizei bittet. Telefon: 07666/9383-0.

Elzach: Unfallflucht geklärt

Am Donnerstag stieß ein Autofahrer versehentlich beim Rangieren gegen einen geparkten Wagen. Er stieg aus, um nach dem Schaden zu sehen. Leider kümmerte er sich im Anschluss jedoch nicht um die Schadensregulierung und fuhr davon. Ein aufmerksamer Zeuge hatte alles beobachtet und teilte der Polizei das Nummernschild des verursachenden Autos mit. Der Fahrer konnte dadurch rasch ermittelt werden. Es ist in solchen Fällen wichtig, im Zweifel die Polizei zu verständigen, auch wenn man - wie im aktuellen Fall - selbst keinen Schaden am anderen Fahrzeug feststellen kann.

Waldkirch: Roter Hyundai gesucht

Am Sonntag stand ein silberfarbener BMW an der Langestraße geparkt, etwa gegenüber einer dortigen Bäckerei. Ein Zeuge sah um 16:50 Uhr, wie ein roter Hyundai zu dicht an dem geparkten Wagen vorbeifuhr und hierbei dessen Außenspiegel beschädigte. Der nun gesuchte Wagen hielt im Anschluss nicht an, sondern fuhr nach rechts in die Damenstraße weiter. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

Waldkirch: Ehrlicher Finder

In der Nacht auf Sonntag kam ein junger Mann auf die Polizeiwache und gab dort einen gefundenen Geldbeutel ab. Der junge Mann, der nachts Zeitungen austrägt, hatte den Geldbeutel im Rahmen seiner Tätigkeit gefunden. Eigentümer ist nach polizeilichen Recherchen ein Rentner, der sich sicherlich nun freut. Den ehrlichen Finder ehrt besonders, dass sich im Geldbeutel ein dreistelliger Bargeldbetrag befand.

