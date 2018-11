POL-FR: Efringen-Kirchen: Autofahrerin kommt von der Straße ab und wird verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitagabend gegen 23.47 Uhr kam eine 29jährige Mercedesfahrerin auf regennasser Fahrbahn von der Autobahn A5 ab. Im Bereich Efringen-Kirchen stieß sie neben der Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen. Die Autofahrerin zog sich hierbei Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Möglicherweise mitursächlich für den Verkehrsunfall war die nicht ausreichende Profiltiefe an den Reifen. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, am Verkehrszeichen ebenfalls etwa 5.000 Euro.

