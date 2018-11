POL-FR: Lörrach/Rheinfelden: Verkehrsunfall auf der A98 - Autofahrer fährt auf stehenden Lkw

Freiburg (ots) - Großes Glück hatte ein italienischer Autofahrer am heutigen Montag, gegen 10 Uhr. Er fuhr mit seinem Renault auf der A98 in Richtung Rheinfelden. Kurz vor dem Nollinger Bergtunnel übersah er einen Lkw, welcher an der roten Ampel stand. Hierbei krachte der Renault-Fahrer ins Heck des Lkw-Anhängers. Sein Fahrzeug wurde komplett demoliert. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt. Er wurde vom zufällig hinzufahrenden Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, wo er ärztlich untersucht wurde. Der Fahrer des Lkw musste die nächste Werkstatt aufsuchen. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme teilweise einspurig vorbeigeleitet werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro.

