POL-FR: Bad Säckingen: Handtasche aus offenem Pkw gestohlen - verdächtiger Mann beobachtet

Freiburg (ots) - Am Freitag hat ein Unbekannter in Bad Säckingen eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen. Eine verdächtige Person wurde beobachtet. Gegen 11:30 Uhr war er es zu dem Vorfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tullastraße gekommen. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, der die Handtasche aus dem offenen Pkw an sich nahm. Eine umgehend eingeleitete Fahndung war erfolglos. Die Handtasche wurde ohne Bargeld in der Schillerstraße gefunden. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Mann, ca. 50 Jahre alt, graue Haare und Brille. Der Täter stieg nach dem Diebstahl in einen silbernen Kleinwagen mit Schweizer Kennzeichen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

